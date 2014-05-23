Лавров: РФ будет продолжать помощь Кубе с поставками нефти

Глава МИД РФ указал на гуманитарные, экономические и политические контакты с гаваной.

Российская сторона, как и китайское руководство, продолжит оказывать помощь Кубе с нефтяными поставками. Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат уточнил, что поддержка в политической, гуманитарной и экономической сфере также оказывается Гаване в рамках Всемирной организации п прочих форумах.

Мы направили первый танкер со 100 тыс. тонн нефти для Кубы. Конечно, этого хватит на пару месяцев, наверное, я не специалист. Но то, что мы такую помощь будем продолжать, и то, что в таком содействии, конечно же, будет участвовать и далее КНР, у меня никаких сомнений нет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат выразил перед СМИ надежду на то, что американская администрация не будут возвращаться к "временам прямых колониальных войн" и колониального подавления свободных народов. Глава МИД России уточнил, что на протяжении десятилетий Куба отказывалась от диалога с Белым домом, а вашингтонские политики делали все для того, чтобы изолировать кубинское государство на мировой арене.

