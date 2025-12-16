В Польше напомнили, что технические переговоры для вступления в ЕС заняли у страны семь лет.

Переговоры о вступлении в Европейский союз могут стать трудными для Киева, так как присоединение Украины к региональному сообществу может произойти лишь по выполнении чиновниками с банковой улицы всех необходимых критериев. Соответствующий комментарий сделал польский вице-премьер и глава министерства по иностранным делам Радослав Сикорский. Иностранный чиновник выступил перед СМИ по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза, оранизованной в Люксембурге. В комментарии для издания TVP Info эксперт уточнил, что для Варшавы технические переговоры о вступлении в ЕС заняли семь лет.

С каждым десятилетием существования ЕС становится все труднее, а не легче в него вступить, поскольку багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС начнутся 15 июня в Люксембурге. Британская газета The Guardian со ссылкой на собственные европейские источники писала о том, что Киев выполнил не более 15 процентов от реформ, необходимых для запуска переговоров, поэтому такое решение носит чисто политический характер.

Польша не будет эвакуировать посольство из Киева.

Фото и видео: European Commission