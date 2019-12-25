Польша не будет эвакуировать посольство из Киева

Радослав Сикорский напомнил о закрытии консульств Польши в Севастополе и в Донецке в 2014 году.

Варшава не собирается эвакуировать свою дипломатическую миссию из Киева в связи с предупреждением российского внешнеполитического ведомства об ударах возмездия по военным объектам в украинской столице после совершения атаки украинской армией на Старобельск, расположенный на территории Луганской народной республики. Соответствующий комментарий в интервью местного телеканала Polsat сделал польский вице-премьер и глава министерства по иностранным делам Радослав Сикорский. Иностранный чиновник ответил на вопрос ведущего программы о том, существует ли такое событие, которое в будущем вынудит польские власти вывести своих дипломатов из Киева. Высокопоставленный гость программы вспомнил ситуацию с закрытием польских консульств в Севастополе и в Донецке в 2014 году.

Напомним, что 26 мая МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно в рамках "скоординированной акции" с другими странами Европейского союза. Известно, что стороны обменялись позициями в связи с заявлением внешнеполитического ведомства из Москвы об ударах возмездия по военным объектам в Киеве после атаки ВСУ на Старобельск.

