Энтомолог рассказал, когда комары отступят после массового нашествия в России

Константин Китаев объяснил, что проблема решится с наступлением жары и проснувшимися лягушками и стрекозами.

Спада активности комаров на российской территории стоит ждать в июне 2026 года при условии, что временные водоемы начнут пересыхать. Соответствующей информацией поделился отечественный энтомолог Константин Китаев в беседе с журналистами телеканала "360.ru". Специалист прокомментировал ситуацию, которая сейчас складывается по стране из-за того, что большое количество кровососущих насекомых оккуировали многие регионы. В мае поездка на озеро отдыхающих нередко оборачивается бегством людей с природы. Люди жалуются на то, что спреи от насекомых не помогают избавиться от проблемы, как и спейиальные спирали против комаров. Энтомолог добавил, что если влажная погода и долгие дожди с высокой температурой сохранятся в России в ближайшее время, то те временные водоемы, в которых развиваются комары, также будут существлвать. Это повысит численность комаров.

Но, как правило, большинство временных водоемов в июне пересыхают, а при такой жаре это происходит еще быстрее — значит, численность комаров снизится. Константин Китаев, энтомолог

Эксперт добавил, что природа сама включит защитные механизмы, так как в скором времени проснувшиеся лягушки и стрекозы начнут активно поедать комаров.

Стало известно, когда комары проявят свою активность в России.

Фото: pxhere.com