Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

В России не выявлено ни одного случая заражения данным вирусом.

Чаще всего вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют медики в странах Южной Америки, Азии и Африки. Соответствующее заявление гражданам России сделали специалисты из Telegram-канала "Объясняем.РФ". В публикации в социальных сетях говорится о том, что в 2025 году вирус распространяется по территории Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку заболевания врачи зарегистрировали в Китая. Однако в России пациентов с такой лихорадкой еще не было.

В стране нет зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой, но риск завоза из эндемичных районов остается. материал ТГ-канала

Ранее Роспотребнадзоре упоминали, что симптомы чикугуньи проявляются в период через четыре-восемь дней после заражения. Они включают в себя сильную боль в суставах и мышцах, повышенную температуру тела, отеки, тошноту, сыпь, усталость и головную боль. Речь идет о вирусном заболевании. Оно передается с укусами кровососущих насекомых. не стоит бояться заражения через воздушно-каптельный способ передачи. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти насекомые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге.

Фото: pxhere.com