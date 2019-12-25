В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья

Владимир Чуланов дал рекомендации туристам, которые отправляются в страны, в которых уже зафиксирован вирус.

В России отсутствует эпидемиологическая опасность заражения лихорадкой чикунгунья. Соответствующее заявление сделал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Эксперт пояснил, что по стране сохраняется риск завозных случаев заболевания.

В РФ в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Согласно данным мониторинга A. aegypti и A. Albopictus... В случае, если по возвращении из поездки, у вас развились симптомы, характерные для лихорадки чикунгунья, обратитесь к врачу и сообщите ему о пребывании в эндемичной стране Владимир Чуланов, эксперт Минздрава

Напомним, что пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщила журналистам информационного агентства "РИА Новости" о том, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии. Теперьвирус распространяется по всему миру, подвергая риску заражения 5,6 миллиарда человек. С 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев (2770 человек) выявили местные власти в городе Фошань. В Минздраве призывают лица, планирующие поездки в страны, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, носить закрытую одежду, а также использовать репелленты. Важно находиться в помещениях со специальными сетками для окон и дверей, а также кондиционерами. Мерами защиты считается использование аэрозолей, фумигаторов и прочих устройств для борьбы с комарами в домах.

Онищенко отметил снижение риска распространения лихорадки чикунгунья в России.

Фото: Piter.tv