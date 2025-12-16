Молодой человек разбил стекло кабины и ударил водителя троллейбуса в Приморском районе

Материальный ущерб оценен в 83,1 тыс. рублей.

Полицейские Петербурга задержали местного жителя за дебош в троллейбусе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в МВД России.

Правоохранителям Приморского района 2 июня поступила информация о том, что на Комендантской площади неизвестный пассажир, находясь в салоне маршрута №2, разбил рукой стекло кабины и ударил 47-летнего водителя. Материальный ущерб оценен в 83,1 тыс. рублей. Потерпевший обращался за медицинской помощью.

На проспекте Маршала Новикова по подозрению поймали 20-летнего молодого человека, находившегося в состоянии опьянения. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина устроил дебош в баре на Садовой улице.

Фото: Piter.TV