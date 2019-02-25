Сегодня, 14:46
Мужчина устроил дебош в баре на Садовой улице

Росгвардейцы Адмиралтейского района задержали дебошира, который повредил имущество бара на Садовой улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Наряд прибыл к сетевому заведению рано утром 20 мая, персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Один из гостей, находясь в состоянии опьянения, танцевал в зале, держа в руках стул. Затем мужчина внезапно бросил его в телевизор и скрылся. Злоумышленника 33 лет оперативно нашли, он был доставлен в 1-й отдел. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвая женщина повредила автомобиль Volkswagen на проспекте Культуры. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии  

