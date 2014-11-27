В Европе фиксируется вспышка сифилиса и гонореи

Рекордные показатели по венерическим заболеваниям фиксируются в Европе. О росте числа инфекций, передающихся половым путем, на территории ЕС сообщают Известия со ссылкой на газету Politico.

Центр предоставил данные за 2024 год, по которым виден рост на 4%, в частности, выявлено 106 тыс. случаев гонореи и 46 тыс. случаев сифилиса. Это самый высокий зарегистрированный показатель с тех пор, как специалисты начали отслеживать эти данные.

Отмечается, что Европа пытается контролировать эту сферу, однако статистика демонстрирует отрицательную динамику. Среди причин выделяют изменения в сексуальном поведении, когда молодые люди не используют контрацепцию.

