Вспышку кори выявили в петербургской школе

У пятиклассника одной из школ Центрального района диагностировали заболевание. В учебном заведении ввели ограничительные меры.

В Санкт-Петербурге зафиксировали случай заболевания корью в школе №204 Центрального района. Как сообщил источник телеканала, болезнь диагностировали у ученика пятого класса.

В образовательном учреждении приняли ряд ограничительных мер. Отменили торжественные линейки, дополнительные занятия, группу продленного дня и лагерь дневного пребывания.

Детей, не имеющих прививок от кори и не переболевших ранее, перевели на дистанционный формат обучения до конца текущей недели. Родительское собрание, запланированное в школе, также пройдет в онлайн-режиме.

