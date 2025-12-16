Мужчина прибыл в ряды Вооруженных сил Украины с территории Польши.

Бойцы группировки войск "Север" захватили в плен украинского военнослужащего, который в прошлом был порноактером с OnlyFans. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный Ветер".

Авторы поста отметили, что из-за постоянного употребления наркотиков мужчина рассказывал какие-то фантастические истории, однако часть из них оказалась правдой.

Выяснилось, что военнопленный является уроженцем Донецка, который больше десяти лет назад уехал в Польшу. Вот только спустя некоторое время знакомые подсадили молодого человека на наркотики. Когда денег стало не хватать, он решил сниматься в порнороликах и зарегистрировался в OnlyFans.

После избиения своей возлюбленной украинца отправили в тюрьму, затем последовала депортация из Польши. По словам бойца ВСУ, он долгое время избегал мобилизации, но в итоге оказался на передовой. Кроме того, мужчина принимал участие в боях находясь в состоянии наркотического опьянения. Именно в таком виде порноктер попал к российским военнослужащим.

Пленные из ВСУ ранее неоднократно рассказывали, что получали приказ от командования не щадить людей в Курской области.

Фото: Magnific