Военнопленные из Вооруженны сил Украины признались в получении приказа не щадить гражданских людей в приграничных территориях Курской области. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, выступая в Москве с докладом о преступлениях армии киевского режима. Дипломат добавил, что местным боевикам командование приказывало "убивать всех, кто встретится" на их пути.
Украинские боевики, попавшие в плен к российским военным, уже дали многочисленные признательные показания о том, что непосредственно от своих командиров получали приказы не щадить мирных, убивать всех, кто встретится.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ
Мирошник: Киев отреагировал на переговоры РФ и США резким ростом обстрелов.
Фото и видео: МИД России
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