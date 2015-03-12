Родион Мирошник сообщил целенаправленных ударах ВСУ по мирным людям и гражданской инфраструктуре.

Военнопленные из Вооруженны сил Украины признались в получении приказа не щадить гражданских людей в приграничных территориях Курской области. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, выступая в Москве с докладом о преступлениях армии киевского режима. Дипломат добавил, что местным боевикам командование приказывало "убивать всех, кто встретится" на их пути.

Украинские боевики, попавшие в плен к российским военным, уже дали многочисленные признательные показания о том, что непосредственно от своих командиров получали приказы не щадить мирных, убивать всех, кто встретится. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: Киев отреагировал на переговоры РФ и США резким ростом обстрелов.

Фото и видео: МИД России