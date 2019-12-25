В РЖД рассказали, когда совсем исчезнут гравитационные туалеты в поездах

На железной дороге скоро не будет нужна "санитарная зона".

В России вагонов с гравитационными туалетами, когда слив отходов происходит при нажатии педали, открывающей сливное отверстие, сейчас осталось "единицы". Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Иван Колесников в комментарии новостному агентству "РИА Новости". Дополнительно эксперт ответил на вопрос о том, пропадет ли такое понятие как "санитарная зона". Речь идет о промежутке времени, когда санузлы в поездах закрывались за определенное время до прибытия состава на станцию. В РЖД заметили, что в скором времени в таких зонах не будет необходимости.

Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок. Иван Колесников, замглавы РЖД

Специалист пояснил, что во всех остальных случаях в вагонах установлены биотуалеты. Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) в 2018 году сообщала о своих планах по отказу от гравитационных туалетов в поездах к 2025 году. В 2024 году в РЖД анонсировали запуск вагонов с двухметровыми полками. Новые вагоны будут шире на 30 сантиметров, а проход для пассажиров увеличится на 5 сантиметров.

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Фото: Piter.tv