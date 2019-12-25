Госдума приняла закон о нулевом НДС при перевозках по ВСМ

Принятие закона направлено на стимулирование развития высокоскоростного железнодорожного транспорта, содействуя экономическому росту регионов, через которые пройдёт магистраль.

Государственная Дума 10 июля одобрила законопроект во втором и третьем чтениях, предусматривающий установление нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при оказании услуг пассажирских перевозок по высокоскоростной железной дороге Москва-Санкт-Петербург сроком до 2065 года.

С начала 2028 года и до 1 января 2065 года ставка НДС будет установлена на уровне нуля процентов для компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа на высокоскоростных железнодорожных магистралях (ВСМ), а также связанных с организацией таких перевозок.

Принятие закона направлено на стимулирование развития высокоскоростного железнодорожного транспорта, содействуя экономическому росту регионов, через которые пройдёт магистраль.

Комментируя принятие документа, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин указал, что строительство первой линии высокоскоростной магистрали Москва-Питер является отправной точкой: впоследствии планируется запуск аналогичных маршрутов Москва-Минск и Москва-Адлер.

Савельев: время в пути по ВСМ из Москвы в Петербург составит 2 часа 15 минут.

Фото: РЖД