Первую 700-тонную балку для ВСМ Петербург — Москва установили в Клину

Тестовый монтаж провели с применением уникальной техники.

В Клину успешно выполнили тестовую установку первой железобетонной мостовой балки для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Монтаж крупногабаритного пролета путепровода массой 700 тонн и длиной свыше 32 метров провели над автомобильной дорогой, сообщила пресс-служба РЖД.

Транспортировку балки с полигона до места установки выполнили с помощью двух спецтранспортеров: их суммарная грузоподъемность составила 900 тонн. Сам монтаж осуществили при помощи 900‑тонного консольно‑шлюзового крана. сначала он надежно зафиксировал конструкцию, затем точно выставил и разместил её в проектном положении.

Как отметили в пресс-службе РЖД, путепровод будет включать 24 пролета общей массой порядка 17 тыс. тонн. Для размещения конструкций подготовят 25 опор.

Полигон "Селинское" стал первой площадкой, где наладили выпуск железобетонных элементов для мостов ВСМ. Отсюда готовые изделия будут доставлять на строительные участки по направлению к Москве и Петербургу.

В планах наладить производство крупногабаритных балок на 10 полигонах, которые РЖД и "Нацпроектстрой" строят вдоль трассы будущей магистрали.

Ранее мы сообщали, что на ВСМ Москва — Петербург установят сверхмощные трансформаторы.

Фото: пресс-служба РЖД