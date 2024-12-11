На ВСМ Москва — Петербург установят сверхмощные трансформаторы

Каждый новый агрегат рассчитан на 48 тыс. кВА.

Для первого этапа строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт‑Петербургом разработали тяговые трансформаторы повышенной мощности. Как сообщили в канале проекта ВСМ, новое оборудование по своим характеристикам вдвое превосходит трансформаторы, которые сегодня используют на российских железных дорогах.

Мощность каждого устройства достигает 48 тыс. кВА. Эти трансформаторы планируют разместить на 12 тяговых подстанциях для обеспечения электроснабжением будущую магистраль.

Ключевое преимущество новых трансформаторов — оптимизация количества оборудования. Благодаря повышенной мощности на одной подстанции достаточно установить порядка трёх агрегатов, тогда как при использовании традиционных решений для тех же задач потребовалось бы около пяти трансформаторов.

Такой подход позволит не только сократить число единиц техники, но и сохранить полную мощность системы электроснабжения. Кроме того, ожидается снижение затрат на техническое обслуживание подстанций.

Магистраль призвана обеспечить высокоскоростное железнодорожное сообщение между двумя крупнейшими городами России. Новые трансформаторы станут важной частью инфраструктуры, поддерживающей работу скоростных поездов.

Ранее мы сообщали, что электросети ВСМ Москва — Петербург защитят по новым правилам.

Фото: пресс-служба РЖД