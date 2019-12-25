Правительство назвало регионы с лучшими показателями детского отдыха.

Санкт-Петербург вошел в восьмерку регионов России, которые показали лучшие результаты по организации детского отдыха и оздоровления. Рейтинг составили по итогам летней кампании 2026 года, сообщили в правительстве РФ.

В число отмеченных субъектов также попали Краснодарский и Алтайский края, Башкортостан и Чукотка. Всего в перечень вошли 8 регионов.

Летом 2026 года в России работали более 40 тыс. детских лагерей. Они приняли почти 6 млн детей, в том числе около 1,4 млн ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По результатам всероссийского опроса родителей на портале "Госуслуги", средняя оценка детского отдыха составила 4,61 балла из 5 возможных. В организации летней кампании участвовали более 680 тыс. специалистов. Среди них — свыше 160 тыс. педагогов и 78 тыс. вожатых.

К следующему летнему сезону власти намерены расширить возможности электронной записи в лагеря. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минпросвещения обеспечить подачу заявлений через "Госуслуги" во всех регионах страны к лету 2027 года.

Отдельно в правительстве сообщили, что в 2026 году досуговыми мероприятиями охватили более 10 млн детей. Этот показатель учитывается отдельно от числа несовершеннолетних, отдыхавших в лагерях.

Фото: magnific.com(pressfoto)