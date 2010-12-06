Петербург подвел строительные итоги 2024 года

Губернатор города выступил выступил на XXII съезде строителей Северной столицы.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на ежегодном форуме строителей региона, огласил предварительные итоги 2024 года и рассказал о перспективных городских проектах. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Смольного.

В частности, Беглов отметил, что за год в Петербурге было отремонтировано около ста дорог. Среди них: магистрали на Лиговском, Приморском и Чкаловском проспектах. Также в текущем году строителями было сдано 12 дорожных объектов, общая протяженность которых насчитывает 22 км. Помимо "дорожных" достижений губернатор поведал о мегапроектах Северной столицы и работах в Кронштадте.

По поручению Президента России крупнейшее обновление в своей истории переживает Кронштадт. В этом году здесь одновременно шли работы на семи объектах. По четырём из них, среди которых реконструированное Кронштадтское шоссе, уже открыто движение. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Упомянул глава Петербурга и строительство ШМСД, первый этап которого уже подошел к окончанию, и проект Технологической долины с новым кампусом СПбГУ, и работы на ВСМ Москва-Петербург. Отдельно он рассказал о достижениях петербургских строителей в Мариуполе.

Мы первыми пришли в Мариуполь – через 10 дней после того, как там закончились боевые действия. И первыми начали помогать. Мы построили и ввели большое количество объектов отличного качества, сделанных по нашим петербургским стандартам. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что количество пассажиров на маршруте между Москвой и Петербургом возрастет в 4-5 раз после завершения строительства ВСМ. Эту информацию озвучил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Telegram / СПб Строительный