Собянин: после запуска ВСМ пассажиропоток между Москвой и Петербургом увеличится в 5 раз

Количество пассажиров на маршруте между Москвой и Петербургом возрастет в 4-5 раз после завершения строительства ВСМ. Эту информацию озвучил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что время в пути от Москвы до Северной столицы сократится в два раза. Собянин подчеркнул, что рост пассажиропотока — это естественный процесс, поскольку обе крупные агломерации, московская и петербургская, в совокупности насчитывают около 40 миллионов человек.
Когда два крупных мегаполиса соединяются хорошими транспортными артериями, когда они находятся в транспортной близости друг от друга.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее мы сообщили о том, что ВСМ Москва-Петербург запустят в апреле 2028 года.
Фото: РЖД
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