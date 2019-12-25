Собянин: после запуска ВСМ пассажиропоток между Москвой и Петербургом увеличится в 5 раз

Время в пути от Москвы до Северной столицы сократится в два раза.

Количество пассажиров на маршруте между Москвой и Петербургом возрастет в 4-5 раз после завершения строительства ВСМ. Эту информацию озвучил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что время в пути от Москвы до Северной столицы сократится в два раза. Собянин подчеркнул, что рост пассажиропотока — это естественный процесс, поскольку обе крупные агломерации, московская и петербургская, в совокупности насчитывают около 40 миллионов человек.

Когда два крупных мегаполиса соединяются хорошими транспортными артериями, когда они находятся в транспортной близости друг от друга. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее мы сообщили о том, что ВСМ Москва-Петербург запустят в апреле 2028 года.

Фото: РЖД