ВСМ Москва-Петербург запустят в апреле 2028 года

Ввод в эксплуатацию первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года. Такая информация появилась на сайте концессионера трассы "ВСМ Две столицы".
Скриншот: ВСМ Две столицы
Ранее официально сообщалось, что скоростная железная дорога будет полностью запущена в 2028 году, но без конкретных дат.
Магистраль протяжённостью 679 км пройдёт по территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Скриншот: ВСМ Две столицы
Ранее убранство нового высокоскоростного поезда Москва-Петербург показали в РЖД.
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Фото: РЖД
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