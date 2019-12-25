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Полуденный выстрел из пушки посвятили юбилею железной дороги между Петербургом и Москвой
Сегодня, 16:37
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Полуденный выстрел из пушки посвятили юбилею железной дороги между Петербургом и Москвой

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Залп из орудия с Государева бастиона дал глава РЖД Олег Белозеров.

Телеканал "Санкт-Петербург" сообщил, что полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили исторической дате. Речь идет о 175-летии открытия регулярного движения по железной дороге между столицами – Петербургом и Москвой. Залп из орудия с Государева бастиона дал глава РЖД Олег Белозеров. 

Официальная дата открытия магистрали – 13 ноября 1851 года. В XIX веке она была самой протяженной во всем мире. Грандиозную стройку вел император Николай I. 

Ранее на Piter.TV: с 1 ноября стартовали продажи "Подорожника", выпущенного к юбилею магистрали из Петербурга в Москву. Проект реализовали Октябрьская железная дорога, городской комитет по транспорту и ГКУ "Организатор перевозок". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: полуденный выстрел, ржд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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