С 1 ноября стартуют продажи "Подорожника", выпущенного к 175-летию магистрали из Петербурга в Москву

Дизайн карты выполнен в виде трехуровневой композиции.

В Петербурге выпустят тематический "Подорожник" к 175-летию со дня официального открытия регулярного железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвой. Проект реализуют Октябрьская железная дорога, комитет по транспорту Северной столицы и ГКУ "Организатор перевозок", рассказали в ведомстве.

Дизайн карты выполнен в виде трехуровневой композиции, объединившей здания вокзалов двух городов и три эпохи развития направления. На верхнем изображен старинный паровоз с вагонами, в центре представлена запущенная в 1931 году "Красная стрела", на нижнем размещен современный высокоскоростной "Сапсан".

В продажу лимитированный тираж поступит с 1 ноября: именно в этот день в 1851 году из Петербурга в Москву отправился первый поезд.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге расписание более десяти автобусных маршрутов подстроят под электрички.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)