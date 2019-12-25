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С 1 ноября стартуют продажи "Подорожника", выпущенного к 175-летию магистрали из Петербурга в Москву
Сегодня, 13:10
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С 1 ноября стартуют продажи "Подорожника", выпущенного к 175-летию магистрали из Петербурга в Москву

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Дизайн карты выполнен в виде трехуровневой композиции.

В Петербурге выпустят тематический "Подорожник" к 175-летию со дня официального открытия регулярного железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвой. Проект реализуют Октябрьская железная дорога, комитет по транспорту Северной столицы и ГКУ "Организатор перевозок", рассказали в ведомстве. 

Дизайн карты выполнен в виде трехуровневой композиции, объединившей здания вокзалов двух городов и три эпохи развития направления. На верхнем изображен старинный паровоз с вагонами, в центре представлена запущенная в 1931 году "Красная стрела", на нижнем размещен современный высокоскоростной "Сапсан". 

В продажу лимитированный тираж поступит с 1 ноября: именно в этот день в 1851 году из Петербурга в Москву отправился первый поезд. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге расписание более десяти автобусных маршрутов подстроят под электрички. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: москва и петербург, подорожник
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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