В Петербурге расписание более десяти автобусных маршрутов подстроят под электрички

График наземного транспорта изменится с 25 октября.

В связи с тем, что петербургские электрички переходят на осенне-зимнее расписание, ГКУ "Организатор перевозок" и АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" провели работу по синхронизации графиков железнодорожного и наземного транспорта.

Так, с 25 октября изменится движение следующих автобусных маршрутов: №№213, 273, 305, 331, 335, 360, 389, 390, 410, 438, 438з и 544. Время их отправления скорректировано с учетом прибытия и отправления электропоездов, что позволит сделать пересадки удобнее и сократить период ожидания для пассажиров, сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Дрозденко намерен оцифровать все пассажирские перевозки в Ленобласти.

Фото: Piter.TV