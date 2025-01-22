В связи со строительством ВСМ в Петербурге изменят маршруты электричек

Изменения будут действовать до ввода в эксплуатацию нового терминала на станции Волковская.

В комитете по транспорту Петербурга сообщили о том, что в связи с работами по строительству высокоскоростной магистрали вводятся изменения в маршруты и график пригородных поездов. Они будут действовать до ввода в эксплуатацию нового терминала на станции Волковская.

С 18 августа электрички Московского направления переведут на временные железнодорожные платформы станций Рыбацкое и Ладожский вокзал. Для удобства ГУП "Петербургский метрополитен" увеличило интенсивность движения составов на Невско‑Василеостровской линии с 23 до 27 пар в час по рабочим дням.

С подробной информацией о подготовке инфраструктуры и мерах, принятых для обслуживания пассажиров, можно ознакомиться на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга

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