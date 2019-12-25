Дрозденко намерен оцифровать все пассажирские перевозки в Ленобласти

В Ленобласти планируют отслеживать движение всех автобусов в режиме реального времени.

В Ленинградской области планируют распространить цифровой мониторинг на весь пассажирский транспорт региона. О развитии Автоматизированной системы оплаты проезда Ленинградской области (АСОП ЛО) сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Система собирает данные о местоположении автобусов, выполнении рейсов, соблюдении маршрутов и графиков движения. В прошлом году в нее добавили модуль учета транспортной работы, который позволяет отслеживать движение транспорта в режиме реального времени и формировать подробную отчетность.

Сейчас мониторингом охвачено около 1,3 тыс. автобусов из более чем 1,7 тыс. машин, работающих на маршрутах Ленобласти. Власти намерены подключить к системе весь пассажирский транспорт, уделив особое внимание муниципальным маршрутам. Собранные данные помогут оценивать интервалы движения, необходимость увеличения числа автобусов и их вместимость.

Еще одно направление развития АСОП ЛО — создание сервисов для пассажиров. В перспективе жители смогут узнавать, где находится нужный автобус и когда он прибудет на остановку. Для этого планируют использовать привычные онлайн-сервисы и мобильные приложения.

Также регион намерен расширять возможности безналичной оплаты проезда. По словам Дрозденко, цифровизация должна сделать общественный транспорт более современным и комфортным, а его движение — более предсказуемым для пассажиров.

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Фото: Piter.TV