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В петербургском метро выпустят лимитированные карты "Подорожник" в честь 330-летия ВМФ
Сегодня, 13:57
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В петербургском метро выпустят лимитированные карты "Подорожник" в честь 330-летия ВМФ

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Реализация новых проездных начнется на всех станциях метрополитена с момента открытия их работы.

Петербургский метрополитен анонсировал выпуск новой тематической серии транспортных карт. Спецвыпуск проездных "Подорожник", посвященный 330-летию Военно-морского флота России, поступит в продажу в воскресенье, 26 июля.

Реализация новых проездных начнется на всех станциях метрополитена с момента открытия их работы. В пресс-службе подчеркнули, что тираж ограничен.

Напомним, что в начале июля текущего года в кассы уже поступило 25 тысяч экземпляров "Подорожников", выпущенных к 55-летию со дня заложения атомного ледокола "Арктика". Стоимость тех памятных карт составляла 90 рублей.

Ранее Минкин рассказал о вложениях в инфраструктуру транспорта Петербурга за 2025 год.

Фото: пресс-служба СПБ ГУП "Петербургский метрополитен"

Теги: подорожник, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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