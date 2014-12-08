Минкин рассказал о вложениях в инфраструктуру транспорта Петербурга за 2025 год

Эффективность реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" достигла 91,2%.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин представил итоговый отчет о развитии городской транспортной системы. Согласно документу, эффективность реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" достигла 91,2% при общем объеме финансирования в 378 млрд рублей.

Метрополитен и железная дорога

В подземке открыты новые станции "Юго-Западная" и "Путиловская", завершен капремонт на "Удельной", а также начата реконструкция станций "Фрунзенская" и "Парк Победы". За год отремонтировано 17 эскалаторов на 12 узлах, поставлено более 380 вагонов "Балтиец" (из них 120 – в 2025 году), что позволило полностью обновить подвижной состав Кировско-Выборгской линии. Оплата проезда по биометрии внедрена на всех 87 станциях метро.

На железной дороге тактовое движение электричек теперь охватывает пять направлений, а с апреля запущено шестое – до Гатчины.

Наземный транспорт и дороги

Городской автопарк обновлен практически полностью: 100% автобусов и троллейбусов стали низкопольными, а парк почти целиком соответствует нормативным срокам эксплуатации. В город доставлены 383 автобуса, 92 троллейбуса, 61 трамвай и 83 электробуса. По улицам курсируют 350 "умных" трамваев с системами искусственного интеллекта для снижения аварийности.

Доля безналичной оплаты проезда достигла рекордных 98,8%.

Авиация, вода и парковки

Аэропорт Пулково стал первым в России, где внедрили биометрическую посадку на рейсы. Во втором полугодии планируется запуск беспилотных багажных тягачей и патрульных машин.

Водная инфраструктура включает 143 причала, которыми воспользовались 5,2 млн пассажиров; к концу года здесь введут единый стандарт обслуживания.

Для автомобилистов открылись новые стоянки на Конюшенной площади, в Кронштадте, у метро "Рыбацкое" и масштабный паркинг на 500 мест у онкокластера в Песочном.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подвели итоги развития ЕКП за полгода.

Фото: Piter.TV