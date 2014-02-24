Луна Феннер выучила русский язык за время лечения в Петербурге

Девочка из США Луна Феннер, которую петербургские врачи избавили от гигантского родимого пятна на лице, освоила несколько русских слов. Как пишет РИА "Новости", она теперь говорит "привет", "пожалуйста" и "спасибо".
Луна провела в Петербурге несколько месяцев на лечении и успела привыкнуть к городу и языку. Теперь перед отъездом домой она может объясниться по-русски в самых простых ситуациях.
Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.
Фото: социальные сети Луны Феннер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все