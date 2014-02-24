Луна Феннер выучила русский язык за время лечения в Петербурге

Девочка из США заговорила по-русски после лечения "маски Бэтмена".

Девочка из США Луна Феннер, которую петербургские врачи избавили от гигантского родимого пятна на лице, освоила несколько русских слов. Как пишет РИА "Новости", она теперь говорит "привет", "пожалуйста" и "спасибо".

Луна провела в Петербурге несколько месяцев на лечении и успела привыкнуть к городу и языку. Теперь перед отъездом домой она может объясниться по-русски в самых простых ситуациях.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

Фото: социальные сети Луны Феннер