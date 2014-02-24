Петербург ждёт похолодание и сильный ветер до +17 градусов

Среда станет самым холодным днём недели в Петербурге.

В Петербург пришло похолодание. После прохождения атмосферного фронта, который сместился на восток Ленобласти, в городе выпало 8–12 мм осадков. Днём во вторник, 11 августа, температура поднимется до +19...+20 градусов, пройдут кратковременные дожди.

Среда, по прогнозу синоптика Александра Колесова, станет самым холодным днём недели — не выше +17...+18 градусов. Ожидается сильный северо-западный ветер и кратковременные дожди во второй половине дня.

Ранее мы рассказывали о том, что синоптик опроверг миф о Петербурге как самом дождливом городе России.

Фото: Piter.TV