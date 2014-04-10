В Петербурге подвели итоги развития ЕКП за полгода

Проект развивается в рамках российского национального плана "Экономика данных и цифровая трансформация", который направлен на цифровизацию социальной сферы.

В прошлый понедельник городской комитет по экономической политике и стратегическому планированию отчитался о реализации проекта с января по июль. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Александр Беглов напомнил, что на протяжении уже шести лет Единая карта петербуржца (ЕКП) ежедневно сопровождает горожан, делая их повседневную жизнь более комфортной. Он подчеркнул, что держатели пластика свели до минимума бумажную волокиту благодаря возможности пользоваться всеми необходимыми функциями онлайн, а функционал карты постоянно расширяется. Губернатор отметил, что проект имеет большой отклик у жителей: выпущено уже более двух миллионов карт, а общая экономия за время его реализации составила свыше 9 млрд рублей.

Проект развивается в рамках российского национального плана "Экономика данных и цифровая трансформация", который направлен на цифровизацию социальной сферы. К инициативе подключились свыше 750 партнеров, включая театры, музеи, торговые сети и рестораны. Глава города уточнил, что ежедневно по ЕКП совершается около 200 тысяч оплат проезда в метро и более 120 тысяч – в наземном транспорте. Карта также стала проводником в культурную жизнь столицы: недавно к ней присоединились историко-культурный комплекс "Форт Константин" и библиотека в Невской ратуше, а Дом Книги предоставил держателям скидку 10% на весь ассортимент.

Председатель постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок заявил, что услуга крайне доступна для населения. По его словам, карта действительно популярна среди жителей среднего возраста и старше, при этом сложностей с её оформлением нет даже в отдаленных городских районах.

Ранее мы сообщили о том, что владельцы ЕКП смогут получать кешбэк за заправку и проезд по платным трассам.

Фото: Piter.TV