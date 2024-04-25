Владельцы ЕКП смогут получать кешбэк за заправку и проезд по платным трассам

Для держателей Единой карты петербуржца запустили новую акцию с кешбэком 5% на оплату топлива и платных дорог по всей России.

Держатели Единой карты петербуржца смогут получать кешбэк 5% при оплате топлива на автозаправочных станциях и проезда по платным дорогам. Новую акцию запустила платёжная система "Мир" совместно с сервисом "Автомобилист", сообщили в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Для участия необходимо открыть сервис "Автомобилист" на портале ЕКП и активировать предложение, нажав кнопку "Участвовать в акции". Кешбэк начисляется при оплате картой "Мир", в том числе через приложение Mir Pay и при пополнении транспондера по реквизитам ЕКП. При оплате через Систему быстрых платежей акция не действует.

Предложение будет действовать с 16 июля по 31 октября 2026 года по всей России.

Председатель комитета Алексей Зырянов отметил, что сервис "Автомобилист", вошедший в экосистему ЕКП весной этого года, продолжает набирать популярность. По его словам, новая акция позволит автомобилистам сократить расходы на заправку и проезд по платным трассам.

В платёжной системе "Мир" также напомнили, что ранее кешбэк для владельцев ЕКП распространялся только на одну крупную сеть автозаправок в Петербурге. Теперь воспользоваться предложением можно на любых АЗС и платных дорогах страны.

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба