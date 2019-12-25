Владельцы "Единой карты петербуржца" сэкономили 2 млрд рублей за 2025 год

Программа активно развивается и выходит за пределы города.

В рамках программы продолжается активное расширение функционала "Единой карты петербуржца". Как сообщили на заседании городского правительства, на сегодняшний день уже выпущено более двух миллионов карт.

Экономическая выгода для горожан становится всё более ощутимой. Только за прошлый год держатели карты сэкономили два миллиарда рублей на оплате проезда в общественном транспорте, а за всё время действия проекта общая сумма экономии превысила девять миллиардов рублей.

Программа активно развивается и выходит за пределы города. В прошлом году была введена специальная версия карты для школьников. Кроме того, к проекту присоединилась Ленинградская область. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были подписаны соглашения о запуске аналогичных карт в Псковской области и Республике Карелия.

Ранее ЕКП запустила сервис "Автомобилист" для водителей Петербурга с кешбэком 10%.

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба