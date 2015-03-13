Единую карту петербуржца оформили 2,2 млн человек за последние 7 лет

С 2019 года Единую карту петербуржца (ЕКП) оформило уже 2,2 миллиона жителей города. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в МАКС.

За это время карта превратилась в универсальный "ключ жителя" к государственным и коммерческим сервисам. С её помощью можно оплачивать проезд и покупки, получать государственные льготы и специальные скидки у партнёров программы, а также участвовать в развитии городской среды.

Сегодня ЕКП есть у каждого третьего петербуржца, и число пользователей продолжает расти. Для разных возрастных групп предусмотрены свои преимущества.

Карта активно используется в программе "Серебряный возраст": на неё записывается электронный сертификат, позволяющий людям старшего поколения бесплатно посещать 39 крупнейших музеев города. Для школьников от 6 до 18 лет выпущена специальная "ЕКПшка", которая совмещает функции банковской карты и школьного пропуска.

Успех инициативы отметили и в соседних регионах: на базе ЕКП внедряется карта жителя в Карелии и Псковской области.

