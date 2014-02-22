Дворец творчества юных в Петербурге наградили орденом "За доблестный труд"

В концертном зале "Карнавал" Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных состоялась торжественная церемония. Губернатор Александр Беглов по указу президента России Владимира Путина вручил орден "За доблестный труд" коллективу учреждения. Награда присвоена за многолетнюю плодотворную образовательную и культурную деятельность.

Беглов прикрепил орден к знамени Ленинградского Дворца пионеров и передал выписку из указа генеральному директору Марии Катуновой. Губернатор подчеркнул, что это орден всему коллективу: педагогам-ветеранам за создание школы уважения к ребенку и нынешней команде за сохранение высокой планки и движение вперед.

В ГДТЮ когда-то преподавали директор Эрмитажа Иосиф Орбели, композитор Исаак Дунаевский и первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Среди выпускников Дворца — зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В годы Великой Отечественной войны Дворец оставался открытым и функционировал как госпиталь. Уже в мае 1942 года он возобновил свою работу для детей. Сегодня учреждение сохраняет лучшие традиции, включает Аничков лицей, Экологический и биологический центр "Крестовский остров" и лагерь "Зеркальный". Дворец организует крупные городские проекты и праздники, помогая детям найти свое призвание.