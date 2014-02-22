В Петербурге два дерева упали на трехэтажный дом у Финляндского вокзала
Сегодня, 19:37
На трехэтажный дом в Калининском районе Петербурга рухнули сразу два дерева. ЧП произошло на улице Комсомола, дом 5, неподалеку от Финляндского вокзала. Информация о пострадавших не поступала. На месте работали сотрудники МЧС.

В последние дни в Петербурге свирепствует сильный ветер. С 22 мая МЧС регулярно предупреждает горожан об ухудшении метеоусловий. Согласно прогнозу, сегодня в городе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, возможны кратковременные дожди.

Фото: контент-центр Калининского района
 

