В Петербурге два дерева упали на трехэтажный дом у Финляндского вокзала

ЧП произошло в Калининском районе. Информация о пострадавших не поступала. В последние дни в городе свирепствует сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

На трехэтажный дом в Калининском районе Петербурга рухнули сразу два дерева. ЧП произошло на улице Комсомола, дом 5, неподалеку от Финляндского вокзала. Информация о пострадавших не поступала. На месте работали сотрудники МЧС.

В последние дни в Петербурге свирепствует сильный ветер. С 22 мая МЧС регулярно предупреждает горожан об ухудшении метеоусловий. Согласно прогнозу, сегодня в городе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, возможны кратковременные дожди.

Ранее на Piter.TV: Петербург встретит 323-летие прохладной погодой. В праздничный день столбик термометра покажет +10 градусов.

Фото: контент-центр Калининского района

