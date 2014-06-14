За 5 лет петербуржцы направили на благотворительность более 116 млн рублей
Сегодня, 17:33

Петербург занял второе место среди городов России по сборам с округления в сервисах Яндекса за 5 лет. Местные жители воспользовались функцией более 13 млн раз и собрали для благотворительного фонда "Помощь рядом" свыше 116 млн рублей. Все средства пошли на поддержку партнеров организации. 

Кроме того, в Яндексе сообщили, что самый большой вклад в сбор пожертвований на поддержку НКО внес житель Северной столицы: мужчина округлил 1,9 тыс. раз на общую сумму 600 тыс. рублей. По всей стране направлено на благотворительность 1,6 млрд рублей. 

На полученные деньги НКО закупают продукты, медикаменты и товары первой необходимости, организовывают поездки на такси для подопечных, помогают найти им работу и решают другие повседневные задачи. 

Фото: Piter.TV 

