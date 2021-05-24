"Тёплый дом" зовёт в гости: благотворительная столярная мастерская отмечает 15-летний юбилей в Петербурге

В воскресенье, 19 апреля, в Петербурге благотворительный фонд "Тёплый дом" проведет открытый день в честь 15-летия своей столярной мастерской. Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00 по адресу: ул. Тюшина, 5. Вход для всех желающих свободный.

История мастерской началась 15 лет назад на территории бывшего завода по производству комбикормов. С минимальными ресурсами — всего три инструмента и большая идея — команда фонда запустила проект, который стал местом притяжения для подростков из сложных семей. За это время мастерская сменила три адреса, но ни разу не прекращала свою работу.

Особенность мастерской — индивидуальный подход. За годы работы ребята создали множество проектов: от роботов и вертолетов до светильников и табуреток. Один из самых запоминающихся — кровать-чердак, которую сделали для семьи, где не было ни места, ни бюджета на мебель. Для многих подростков это первый опыт, когда что-то получается по-настоящему.

В программе юбилейного дня:

Ярмарка работ — гости смогут приобрести изделия, созданные руками подростков. Все вырученные средства идут напрямую ребятам.

Создание общего арт-объекта — каждый сможет вбить свой гвоздь, который останется в мастерской как символ причастности.

Праздничный торт — 15 свечей и тёплая атмосфера.

Фонд "Тёплый дом" уже 18 лет помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: развод, долги, потеря работы, болезнь или вынужденный переезд. Мастерская стала для детей местом, где можно быть собой, развивать навыки и получать поддержку.

Фото: Пресс-служба благотворительного фонда "Тёплый дом"