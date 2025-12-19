Фонд "Онкологика" запускает ряд инициатив в поддержку больных раком взрослых и их близких

Эти проекты охватывают ключевые направления работы фонда: информирование, практическую помощь и формирование общественного отношения к теме онкологии.

В среду, 4 февраля, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, фонд "Онкологика" объявляет о запуске ряда инициатив в сотрудничестве с бизнесом, направленных на поддержку взрослых с онкологическими заболеваниями и их близких. Эти проекты охватывают ключевые направления работы фонда: информирование, практическую помощь и формирование общественного отношения к теме онкологии. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Одним из важнейших направлений работы фонда является просвещение, в том числе внутри семьи. В честь Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями запущена серия анимационных роликов о жизни с онкологическим диагнозом. Эти ролики служат понятным инструментом для деликатного разговора с детьми о болезни и возможных изменениях. Первый ролик уже доступен на платформах VK Видео и Одноклассники.

Развитие очной инфраструктуры системной помощи является важным и долгожданным шагом. Фонд стал участником инициативы "Курс добра", в рамках которой планируется создание первого в Москве центра поддержки взрослых с онкологическим диагнозом и их близких. Открытие центра запланировано на осень 2026 года. Будущий центр будет представлять собой безопасное и открытое пространство вне больничных стен: "единое окно" бесплатной помощи, где можно получить психологическую, юридическую, навигационную и социально-бытовую поддержку, участвовать в очных группах взаимопомощи и просто восстановить силы. Ежегодно центр смогут посещать до 4–5 тысяч человек. Пилотный проект в Москве станет основой для масштабирования в регионах.

Создание и развитие очной инфраструктуры требует устойчивых источников поддержки. Эту задачу фонд решает через коллаборации с бизнесом. Одним из таких проектов стала "Лига уверенных" — совместный проект фонда и "Ингосстраха". Лимитированная коллекция мерча представлена на платформе Ozon в разделе "Ozon Забота". Вся выручка от продажи направляется на помощь взрослым онкопациентам и их семьям.

Еще один формат адресной поддержки — акция с Ozon Заботой "Надежда начинается с заботы", которая продлится до 27 февраля. Пользователи маркетплейса могут заказать товары первой необходимости (специализированное питание и средства ухода) для благополучателей фонда "Онкологика". Ozon берет на себя доставку. Помощь передается взрослым онкопациентам. Дополнительно бренды-партнеры направляют в фонд 10% от продажи каждого товара на благотворительной витрине. Средства пойдут на оплату обследований, получение "второго мнения" врача, транспортировку лежачих пациентов, а также на продолжение бесплатных психологических и юридических консультаций.

4 февраля Московская биржа проведет благотворительную акцию ко Всемирному дню борьбы против рака. В этот день весь объем биржевой комиссии от сделок на срочном рынке будет направлен в фонд "Онкологика". К акции присоединились СберИнвестиции, Финам, Цифра брокер: компании перечислят брокерскую комиссию от операций клиентов на срочном рынке на поддержку программы консультационной и психологической помощи взрослым пациентам и их близким по всей России.

Фонд последовательно работает с общественным мнением вокруг темы онкологических заболеваний. В этот раз к поддержке присоединилась Компания М.Видео, которая 4 февраля разместит анимационный информационный ролик на экранах своих розничных магазинов. Его цель — привлечь внимание широкой аудитории к теме жизни с онкологическим диагнозом.

Возможность внести личный вклад предлагает и ежегодная акция AZIMUT Hotels "Зажигает сердца". С 1 по 15 февраля участники программы лояльности AZIMUT Bonus могут направить накопленные баллы в поддержку онкопациентов. Кульминация кампании состоится 14 февраля: в отелях и санаториях сети по всей стране на фасадах вновь зажгутся светящиеся сердца — символ солидарности и участия.

В рамках проекта совместно с платформой Одноклассники мы поделимся историей клиента Фонда, подробно рассмотрим, как правильно рассказать своим родным и близким о поставленном диагнозе рака, а также ознакомим вас с правами пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, и теми возможностями лечения, которые предоставляются бесплатно согласно обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

За шесть лет фонд помог более чем 40 тысячам человек по всей России — и это лишь около одного процента от всех взрослых людей с онкологическим диагнозом. Наша задача — расширять эту поддержку. В 2026 году мы планируем помочь ещё 30 тысячам человек и открыть центр поддержки в Москве. Это возможно благодаря партнерствам с бизнесом и государством. Совместные проекты этого года направлены на снижение стигматизации рака и уменьшение напряжения вокруг диагноза — чтобы люди не оставались с болезнью один на один. Мирослава Сергеенко, учредитель и президент фонда "Онкологика"

Совокупность этих программ отражает стратегию фонда "Онкологика": помощь людям с онкологическим диагнозом не ограничивается медицинским лечением и разовыми акциями. Это система, в которой участвуют специалисты, бизнес и общество, а поддержка доступна на разных этапах жизни с диагнозом.

Ранее мы сообщили о том, что число пациентов с онкозаболеваниями в Петербурге выросло на 20 тыс. человек за год.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда "Онкологика"