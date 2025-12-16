В Большой Ижоре продолжают тушить пожар на объекте Минобороны после атаки БПЛА

В Ленинградской области ликвидируют последствия беспрецедентной атаки беспилотников.

Утром 6 июня Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 144 вражеских БПЛА — это стало рекордным показателем за время атак на регион. Крупных разрушений удалось избежать, однако в Ломоносовском районе зафиксировано падение обломков на объекте Министерства обороны в посёлке Большая Ижора, что привело к пожару.

Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. 4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребёнку. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В Санкт-Петербурге, по словам губернатора Александра Беглова, атака также была отбита. Трое жителей города получили лёгкие травмы и после оказания помощи были отпущены домой. Работа аэропорта Пулково временно приостанавливалась, что привело к задержке рейсов, но к середине дня ограничения сняли. Петербургский международный экономический форум продолжил работу в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что фестиваль "Паруса Кронштадта" досрочно завершён из-за атаки БПЛА.

Фото: Piter.TV