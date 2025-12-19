Число пациентов с онкозаболеваниями в Петербурге выросло на 20 тыс. человек за год

Чаще всего встречается рак молочной железы.

Зампредседателя городского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов сообщил, что в Петербурге в минувшем году выявлено более 32 тыс. новых случаев онкологии. Эта информация была озвучена на специальной пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

Количество пациентов, находящихся под контролем медицинских специалистов-онкологов, составило более 197 тыс. человек, увеличившись на 21 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Среди вновь выявленных больных преобладают женщины. По словам медиков, причиной роста статистики стало улучшение ранней диагностики и расширение профилактических обследований населения. Чаще всего встречается рак молочной железы.

Директор петербургского онкологического центра имени Н.П. Напалкова Владимир Моисеенко подчеркнул значительное повышение доли пациенток с раком молочной железы на ранних стадиях. По его словам, сейчас около 60% пациенток центра обращаются именно на начальных стадиях болезни, что является значительным достижением.

В настоящее время в Северной столице проводится специализированная неделя профилактики онкологических болезней и акция под названием "Я просто хочу знать". Любой желающий сможет бесплатно и без предварительного направления врача пройти обследование, ультразвуковое исследование и проконсультироваться у квалифицированных онкологов и маммологов.

Участниками акции стали ведущие медицинские учреждения Петербурга: Центр амбулаторной онкопомощи при Мариинской больнице, Онкологический центр им. Н.П. Напалкова, Клиническая больница святителя Луки и городской онкологический диспансер на проспекте Ветеранов.

