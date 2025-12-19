В Петербурге стартовала Неделя профилактики онкологических заболеваний

В рамках акции "Я просто хочу знать" местные жители смогут пройти бесплатное обследование и получить консультации специалистов.

Неделя профилактики онкологических заболеваний началась 2 февраля в Петербурге. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. В рамках акции "Я просто хочу знать" местные жители смогут пройти бесплатное обследование и получить консультации специалистов, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Так, в среду с 09:00 до 14:00 акция пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи Мариинской больницы. Предварительную заявку для консультации необходимо отправить на адрес: callcenter@mariin.ru. В среду и четверг с 09:00 до 16:00 проверить здоровье получится в Онкоцентре имени Н. П. Напалкова в Песочном. Записаться на прием возможно через личные сообщения учреждения в соцсетях.

С 4 по 13 февраля в Клинической больнице Святителя Луки вы сможете получить консультации онкологов и онкоурологов при заболеваниях или подозрениях на рак почки, предстательной железы и мочевого пузыря. Запись осуществляется по телефону: 576-11-08. А 7 февраля с 10:00 до 15:00 акция состоится в Городском клиническом онкологическом диспансере на проспекте Ветеранов.

В Северной столице около 60% случаев онкозаболеваний выявляются на ранних стадиях благодаря своевременной диагностике и диспансеризации.

Фото: комздрав Петербурга