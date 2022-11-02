В Красноярском крае предприятие по добыче угля загрязнило почву на 95 млн рублей
Сегодня, 10:42
174
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после загрязнения почвы работой предприятия по добыче угля. Предварительно, ущерб оценивается в 95 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о работах с 2023 по 2025 год на территории Иланско Нижнеингашского муниципального округа. В этот период сотрудники предприятия добывали там уголь открытым способом. Породы, которые образовывались при разработке угольного карьера, помещали на соседнем земельном участке.

Действия персонала привели к ущербу окружающей среде на 95 млн рублей. Дело возбуждено по статье 246 УК РФ.

Фото:  Magnific 

