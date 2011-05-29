Подводных браконьеров, которые выловили сотни раков, поймали в Ростовской области

Подводных браконьеров, которые орудовали в Ростовской области, задержали полицейские. Двое местных жителей незаконно вылавливали в регионе раков. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МВД РФ и публикует видео с места происшествия.

Задержанные работали на реке Кундрючья. С помощью специального подводного снаряжения они погружались под воду и вылавливали раков. По их словам, улов был не для перепродажи, а для себя.

Правоохранители изъяли у браконьеров подводное снаряжение: гидрокостюмы, ласты и акваланги. Возбуждено уголовное по статье 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Сейчас водолазы находятся под подпиской о невыезде.

