Полиция задержала спонсора экстремистской организации в Ульяновске

Жителя Ульяновска, который в 2021 году профинансировал экстремистскую организацию, задержали сотрудники МВД. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель. Об этом сообщила в МАКС пресс-служба ведомства.

По версии следствия, летом 2021 года мужчина перевел деньги со своего счёта в адрес организации, которая была внесена в реестр запрещённых и признана экстремистской. Такой статус она получила за формирование условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране. О том, что на компанию наложены санкции, задержанный знал.

Во время обыска правоохранители нашли доказательства преступления: в том числе, системный блок, телефон и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по статье 282.3 "Финансирование экстремистской деятельности", сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Видео: МАКС / МВД РФ