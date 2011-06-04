Видео: задержан житель Ингушетии за незаконную добычу драгметаллов на 8,5 млн рублей

Он незаконно добывал руду в заброшенной штольне.

В Магаданской области полиция задержала незаконного добытчика драгоценных металлов. Он извлекал руду горной породы в заброшенной штольне. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Злоумышленник оказался ранее судимым жителем Ингушетии. 40-летнего мужчину поймали в 72-х километрах от посёлка Усть-Омчуг на территории закрытого золотодобывающего предприятия. Оперативники изъяли килограмм концентрата, в составе которого были 700 граммов золота и около 280 граммов серебра, а также оборудование для переработки. Общий ущерб составил 8, 5 млн рублей.

Известно, что задержанный добывал руду кустарным способом и затем извлекал из неё драгметаллы. Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти лет.

Видео: МАКС / пресс-служба МВД РФ

