Следком: возбуждено уголовное дело после обрушения карьера в Магаданской области

Следователи устанавливают количество пострадавших после обрушения в угольном карьере "Кадыкчанский" в Магаданской области. По предварительным данным, под завалами сейчас могут находиться восемь рабочих. Об этом сообщают в пресс-службе Следкома страны.
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По версии следствия, во время работ по добыче угля произошло обрушение горных масс.
Сейчас к месту ЧП направляется следственная группа в составе руководства, следователей, криминалистов, а также 16 спасателей, 6 единиц техники и вертолет Ми-8. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Сызрани после обрушения подъезда под завалами искали взрослого и ребенка. Перед этим спасатели уже нашли четверых человек.
Фото: Magnific
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все