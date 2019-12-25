Следком: возбуждено уголовное дело после обрушения карьера в Магаданской области

Под завалами могут находиться несколько горняков.

Следователи устанавливают количество пострадавших после обрушения в угольном карьере "Кадыкчанский" в Магаданской области. По предварительным данным, под завалами сейчас могут находиться восемь рабочих. Об этом сообщают в пресс-службе Следкома страны.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По версии следствия, во время работ по добыче угля произошло обрушение горных масс.

Сейчас к месту ЧП направляется следственная группа в составе руководства, следователей, криминалистов, а также 16 спасателей, 6 единиц техники и вертолет Ми-8. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.

