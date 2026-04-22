Обрушение подъезда в Сызрани: спасатели ищут под завалами взрослого и ребенка

Ранее под завалами удалось найти четырех людей.

Что произошло

В социальных сетях появились видеокадры с места обрушения подъезда жилого дома в городе Сызрани. В настоящее время известно, что российским спасателям удалось извлечь из-под завалов четырех человек. Согласно предварительной информации, под конструкцией могут находиться еще два человека, включая несовершеннолетнее лицо. К текущему моменту местные жители эвакуированы. Они находятся в пункте временного размещения. На месте инцидента проводятся поисково-спасательные работы. В рамках операции сотрудники ГУ МЧС объявляют "минуты тишины" для того, чтобы услышать тех, кто может оставаться в западне. К работе привлечены силы девяти бригад скорой помощи и трех бригад центра медицины катастроф.

Причины обрушения

По информации от губернатора Самарской области, причиной обрушения здания стала атака беспилотника Вооруженных сил Украины. Согласно имеющимся данным у местных властей, пострадал еще один дом после утренней атаке дронов противника по региону. Однако, согласно предварительным сведениям, пострадавших нет.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на город

Специалисты зафиксировали повреждения фасада поврежденного здания. В этом доме взрывной волной также оказались выбиты десятки оконных рам и стëкол. Кроме этого очевидцы сообщают, что повреждения получили несколько автомобилей рядом с домом. По информации от Telegram-канала SHOT, второй БПЛА сдетонировал рядом с многоэтажкой на уровне пятого или шестого этажа в том же районе, где ранее обвалился подъезд. Затем по одному из жилых помещений распространился огонь. В настоящее время пожар ликвидирован. В Telegram-канале BAZA сообщили подписчикам о том, что обломки украинского дрона попали во дворовую территорию. В результате повреждения получил припаркованный автомобиль.

Реакция властей и экстренных служб

Глава ГУ МЧС России Александр Куренков взял на личный контроль ход проведения поисково-спасательных работ, проводимых на месте частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба экстренного ведомства по региону. На данный момент к месту происшествия подтянуты дополнительные силы. В частности, речь идет о пожарно-спасательных подразделенях. На место прибыли представители Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области. В общей сложности сейчас на месте чрезвычайного происшествия задействовано свыше 300 человек личного состава.

Напомним, что российский город находился под атакой беспилотников врага примерно с трех часов утра 22 апреля.

Фото и видео: ГУ МЧС России