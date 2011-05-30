Территорию во дворе ЖК "Новая Охта" оцепили из-за дрона

По предварительным данным, беспилотник не является военным и, скорее всего, не представляет угрозы.

Днём 20 апреля в Красногвардейском районе был оцеплен двор после того, как на территории жилого комплекса "Новая Охта" на проспекте Маршака был обнаружен беспилотник. Квадрокоптер приземлился на тротуаре, что вызвало беспокойство у местных жителей, которые незамедлительно вызвали экстренные службы. Об этом проинформировал глава районной администрации Андрей Хорт.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию вокруг дрона. Осмотр, проведенный сотрудниками Росгвардии и кинологом, показал отсутствие взрывного устройства. Специалисты начали исследование устройства, чтобы выяснить его происхождение и причины появления на тротуаре.

К 13:40 дрон уже начали убирать с места приземления. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

