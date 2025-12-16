Столкновение катера с опорой Театрального моста обернулось уголовным делом

В Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) после навала катера на опору Театрального моста. Напомним, инцидент произошел еще 5 мая.

Предварительное следствие установило, что капитан судна, следуя по каналу Грибоедова, не справился с управлением и врезался в переправу. На борту находились двое пассажиров. В результате собственнику катера был причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей. Следствие продолжается, уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ