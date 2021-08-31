На канале Грибоедова катер врезался в опору моста

Есть пострадавшие, их число не уточняется.

В акватории канала Грибоедова в Петербурге утром 5 мая произошла авария. По информации 78.ru, прогулочный катер врезался в опору моста. Есть пострадавшие, их число не уточняется.

По факту случившегося проверку организовали сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают специалисты различных ведомств.

Ранее мы рассказывали о том, что падение иномарки в Обводный канал попало на видео. По словам водителя Citroen C4, он потерял сознание за рулем. Мужчина также сбил 49-летнего пешехода, их госпитализировали в больницу.

UPD: проверку проводит Западное МСУТ СК РФ, сумма ущерба выяснятся.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ